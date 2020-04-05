Роспотребнадзор опроверг взрывной рост заражений коронавирусом в России

05.04.2020, 14:08, Новости дня

Эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдерживаться от взрывного роста, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, каждый заболевший коронавирусом заражает еще троих, «эту цепочку должна прервать самоизоляция», передает «Интерфакс».

«Эта веерная цепочка должна быть остановлена. Сделать это можно, только если «разобщить» людей. Если не давать ситуации развиваться, вирус «теряет над нами свою силу и власть и перестает захватывать новые территории», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что больше половины среди новых заболевших в Москве оказались моложе 45 лет.

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.