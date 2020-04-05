 

Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису

05.04.2020, 14:08, Новости дня

Мировой экономический кризис еще заявит о себе, нужно к нему готовиться, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», – передает его слова ТАСС.

Песков заметил, что «предстоит много работы».

Он также отметил, что в ситуации на нефтяном рынке российская сторона настроена на конструктивный переговорный процесс.

«Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+. Президент [Владимир] Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным, для того, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей», – сообщил Песков.

По его словам, увеличение добычи нефти приведет к минимальной цене на сырье, что не выгодно ни одной стране мира, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что нынешняя ситуация в мировой экономике намного хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов.



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