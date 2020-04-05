Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч

05.04.2020, 14:06, Разное

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, новые случаи заболевания зафиксировали в 14 регионах России. Большинство заболевших – в Москве. За сутки коронавирусом заразились 536 жителей столицы.

В Подмосковье зарегистрировали 45 случаев, в Нижегородской области – 22, в Санкт-Петербурге – 20. По десять инфицированных – в Ленинградской и Тульской областях, четыре – в Красноярком крае, три – в Ханты-Мансийском автономном округе, по два – в Крыму и Камчатском крае, по одному – в Новосибирской, Челябинской и Ярославской областях и Хабаровском крае.

Жертвами инфекции стали два человека. Вечером 4 апреля от коронавируса скончались пациенты в возрасте 58 и 72 лет. Отмечается, что они имели сопутствующие заболевания, среди них – сахарный диабет, гипертония и хронический бронхит.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Мар 2020 в 6:26 PDT

В минувший четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в России. Лидер объявил о продлении нерабочих дней до 1 мая с сохранением заработной платы.