РЖД отменили поезда в Калининград
05.04.2020, 13:48, Новости дня
С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.
Об этом информирует ТАСС.
В середине марта сообщалось, что поезда в Калининград через Литву будут следовать без остановок на территории республики.
За последние сутки в РФ число заразившихся коронавирусом выросло на 658, до 5 тыс. 389 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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