РЖД отменили поезда в Калининград

05.04.2020, 13:48, Новости дня

С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.

Об этом информирует ТАСС.

В середине марта сообщалось, что поезда в Калининград через Литву будут следовать без остановок на территории республики.

За последние сутки в РФ число заразившихся коронавирусом выросло на 658, до 5 тыс. 389 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.