За сутки в Украину вернулось 11 тыс. украинцев

05.04.2020, 13:42, Новости дня

За прошлые сутки в Украину вернулось почти 11 тыс. украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

“Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям”, – говорится в сообщении.

За последние сутки из Украины выехало более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев.

Во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений пограничники проводили температурный скрининг и опрос о состоянии въезжающих в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 у них не обнаружено.

За минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены три нарушителя правил карантина. Пограничники уведомили об этом сотрудников полиции.

Украина эвакуирует граждан из других стран из-за вспышки коронавирусной инфекции. 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 1 203 099 человек. Жертвами вируса стали 64 774 человека, выздоровело 246 893.

На 10.00 5 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 1251, 32 человека (11 мужчин и 21 женщина) скончались. Полностью выздоровело 25 украинцев.