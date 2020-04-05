 

В Чернобыльской зоне отчуждения горит больше 100 га леса, радиация превышает норму

05.04.2020, 13:42, Новости дня

В очаге пожара в Чернобыльской зоне отчуждения радиация превышает норму. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

“Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльску зону 20 гектаров, но в целом пылает более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья”, – написал Фирсов.

Он подчеркнул, что радиация в эпицентре пожара сейчас составляет 2,3 при норме 0,14.

“Но такая ситуация только в очаге пожара”, – отметил чиновник.

Он напомнил, что уже готов законопроект о запрете сжигания травы, однако соответствующий закон пока не принят.

“К сожалению, руки у нас обычно доходят до реформ лишь тогда, когда случается беда. Проблема поджогов травы бессознательными гражданами весной и осенью у нас давно уже стоит очень остро. Причем штраф за такое нарушение до сих пор составляет лишь 175 грн. И каждый год мы видим одну и ту же картину – во всех регионах горят поля, камыш, леса. Это варварство необходимо наконец-то пресекать. На первом же заседании парламента депутаты должны существенно поднять штрафы за поджог травы… Штрафы за поджоги должны быть увеличены в 50 – 100 раз”, – считает Фирсов.

Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева…Є погані новини – у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі.На жаль, руки в нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени в нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину – в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси. Це варварство необхідно нарешті вже припиняти. На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як вже недавно відбулося на Житомирщині), штраф мізерний. Так тривати більше не може. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів.Відповідні законопроекти є. Сподіваюся, вони будуть проголосовані. Інакше масштабні пожежі будуть і надалі відбуватися кожної осені та весни.

Posted by Єгор Фірсов on Pühapäev, 5. aprill 2020

Днем 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения в районе села Владимировка загорелся лес. Что стало причиной возгорания, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не уточнила.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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