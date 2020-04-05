 

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 детей – Ляшко

05.04.2020, 13:42, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине было госпитализировано 55 человек с диагнозом “коронавирусная болезнь COVID-19”. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Ни один из этих 55 человек не находится в тяжелом состоянии и не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, подчеркнул Ляшко.

Он рассказал, что в числе 156 новых заболевших за сутки – 12 детей.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (30 случаев), в Тернопольской области (25 случаев) и в Кировоградской области (18). 

Всего в Украине госпитализировано 624 больных COVID-19, из них 30 детей. К аппаратам ИВЛ подключено 18 человек.

“Если мы посмотрим, за какое время страны проходят статистику от 100 человек до 1200, как у нас сегодня, то Италия этот путь прошла за шесть дней, Испания – за семь дней, США – за восемь дней, Украина – за девять дней”, – отметил Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 10.00 5 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 1251, 32 человека (11 мужчин и 21 женщина) скончались. Полностью выздоровело 25 украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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