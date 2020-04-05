“Он бежал и все за ним рушилось”: подробности взрыва в пятиэтажке

05.04.2020, 13:35, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагедии в жилом доме в Орехово-Зуеве. Из-за взрыва газа в одной из квартир обрушились перекрытия подъезда с пятого по третий этажи. Более 200 жителей эвакуированы. Известно, что три человека погибли, еще шесть пострадали. Основные версии — неисправность оборудования и неправильная эксплуатация газовых приборов.

Всю ночь спасатели разбирали рухнувшие перекрытия, делая короткие паузы, чтобы служебные собаки осмотрели завалы. Под ними могли оставаться люди.

От мощного взрыва второй подъезд пятиэтажки сложился за считаные секунды. Это случилось субботним днем, когда все жители из-за карантина были в своих квартирах.

– Я выскочил из комнаты, всех позвал. Мама!

– Он бежал? и все за ним рушилось. Он бежал, все за ним. Потолок и все проваливалось.

Они в панике выбегали на улицу.

– Там пыль, просто ничего не видно.

Едва пыль рассеялась, кто-то из очевидцев заметил среди обломков маленького мальчика.

– Ребенок, смотрите!

Один из смельчаков бросился на помощь — вот он аккуратно берет перепуганного малыша и спускает его на землю. Героя зовут Игорь.

"Я в тот момент ничего не чувствовал. Голова отключилась. Просто действовал, старался помочь человеку, — рассказывает он.

Спецотряды спасателей прибыли незамедлительно. Из-под завалов достали шестерых пострадавших.

Они в больнице, состояние стабильное, жизни вне опасности. Самый тяжелый — Михаил: перелом бедра, голени, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. В палате у него побывал губернатор Подмосковья.

– Миша? Мишка, держись! К тебе губернатор Московской области приехал. Мишунь, держись давай!

Его и еще двоих пострадавших после операции отправили в Москву. Центр временного размещения жильцов пострадавшего дома поначалу организовали в школе неподалеку. До позднего вечера здесь находились более 80 человек.

"Все выплаты, которые предполагаются в Подмосковье, также будут осуществлены", — заверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Большинство жильцов разъехались по родственникам и знакомым. Нескольким семьям ехать не к кому — в их распоряжении городской летний лагерь.

"К нам сейчас обратились за проживанием здесь 17 человек. Мы ожидаем, что завтра это количество может еще увеличиться, поэтому мы рассчитываем, что здесь будут пребывать до 30 человек", — говорит заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

В результате взрыва погибли несколько человек. Причину обрушения установит специальная комиссия. По предварительным данным, здесь взорвался бытовой газ на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. После того, как спасатели закончат свою работу, специалисты с помощью комплекса "Струна" оценят общее состояние дома, чтобы понять, можно ли жильцам оставшихся квартир возвращаться в свои дома.