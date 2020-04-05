 

Песков предупредил, что мировой кризис о себе еще заявит

05.04.2020, 13:35, Новости дня

Мировой экономический кризис о себе еще заявит, и к нему следует быть готовыми, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", — сообщил Песков, отметив, что "предстоит много работы".



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