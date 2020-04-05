Песков ответил на вопрос о спорах вокруг нерабочего месяца

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05.04.2020, 13:35, Новости дня

Решение о продлении нерабочего режима в стране вызвало немало споров, однако главное в этой ситуации – здоровье граждан, сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, вызвало ли такое решение споры и разногласия, Песков ответил утвердительно.

"Это действительно так. И действительно для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком "минус". Но здесь есть одна константа: в любом случае для нас главное – это жизнь и здоровье людей", — подчеркнул представитель Кремля.

Однако не следует забывать "о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни", добавил Песков.



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