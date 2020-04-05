Россияне скупают квартиры, надеясь сохранить накопления

05.04.2020, 13:34, Новости дня

Банкиры связывают рост ипотечных ссуд с низкими процентными ставками, растущими ценами на квартиры и желанием сохранить накопления.

С начала 2020 года зафиксирован рекордный объем ипотечного кредита. Объединенное кредитное бюро называет цифру в 435 млрд рублей только за первые два месяца (за март пока данных нет). В организации это называют абсолютным рекордом. Рост сумму ипотечного займа за январь-февраль составил 11,5% – до 2,44 миллионов рублей.

Эти данные подтвердили «Известиям» в Промсвязьбанке. В этом банке число выданных ипотечных ссуд выросло на 40%. И хоть за март Объединенное кредитное бюро не подвело итоги, в банках «Возрождение», «Санкт-Петербург» и «Ак Барс» отметили ажиотажный спрос в начале марта. В Райффайзенбанке сообщили, что с начала года по сравнению с тем же периодом 2019 года, объем выданных кредитов вырос почти на 90%, а количество более чем на 50%.

В «Абсолют банке», где объем выдач ипотечных ссуд вырос на 22%, объяснили рост падением курса рубля. Так, управляющий директор этой кредитной организации Иван Любименко считает, что россияне спешат выбрать квартиры и хотят поскорее оформить сделку, предполагая, что банки начнут повышать ставки, оттого и рост.

В то же время большинство банкиров выражают сомнения по поводу роста квадратных метров, объясняя это тем, что курс роста рубля влияет на себестоимость строительства. Наоборот, цены на квадраты будут снижаться, как минимум, на 10-20 процентов, причем уже в текущем году, прогнозируют финансисты. Ранее сообщалось, что в связи с обвалом рубля банки намерены поменять условия по ипотеке.