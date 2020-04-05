Подмосковную сыроварню перевели на казарменный режим

05.04.2020, 13:30, Новости дня

Ситуация с коронавирусом резко изменила жизнь малого и среднего бизнеса. Как перестраивают работу фермеры, с какой поддержкой и какими проблемами сталкиваются фермеры рассказал председатель Союза сыроваров Олег Сирота.

«Предприниматели делятся на две категории. Первая это те, которым нечего спасать, так как предприятие закрыто, они терпят убытки. Никакие льготы кроме прямых выплат сотрудникам им уже не помогут. Вторая категория – это те, которые не закрылись. Мы, например, продолжаем работать, так как производим продукты питания для снабжения Москвы и Московской области», – рассказывает предприниматель, председатель Союза сыроваров, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота.

По его словам, из-за ситуации с коронавирусом была перестроена работа торговых точек. Фермеры стали больше работать на доставку, оборудовали всех продавцов магазинов масками и перчатками. А саму сыроварню перевели на казарменный режим, чтобы минимизировать риски заражения.

«Мы сняли отдельный дом, где живут сотрудники, которые занимаются непосредственно переработкой молока, варят сыр. Они ни с кем не контактируют, никуда не ходят, только ездят на машине из дома на работу, чтобы максимально себя обезопасить. Потому что если остановится переработка молока, то пострадает и наша ферма, и ферма наших партнеров, и потом уже трудно будет подняться», – рассказывает о мерах предосторожности на производстве Олег Сирота.

Из предложенных мер поддержки малого и среднего бизнеса фермер воспользуются налоговыми каникулами.

«Мы обязательно воспользуемся отсрочкой по налогам, в частности, по уплате НДФЛ. Это облегчит нам жизнь. Однако наша ситуация не слишком критическая, потому что мы продолжаем работать. Поэтому отсрочками по кредитам мы не будет пользоваться, не хотим портить кредитную историю. Будем как-то по-другому с банками договариваться и решать», – рассказывает собеседник.

Однако многие фермы, по его словам, сталкиваются с такой проблемой. «Многие банки на прошлой неделе не работали с бизнесом, а нам нужно брать кредиты на посевную. Это катастрофа: сейчас нужны быстрые короткие деньги, чтобы не завалить посевную. Поэтому мы надеемся, что на следующей неделе банковская система все-таки выйдет из коматоза и начнет работать», – надеется Олег Сирота.

За минувшие сутки в России зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.