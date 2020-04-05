В Кремле сообщили о продлении дистанционного режима работы Путина

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05.04.2020, 13:30, Новости дня

Случай с заболеванием главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко продемонстрировал, что лучше сократить физическое общение, что президент Владимир Путин и сделал, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, режим дистанционной работы Путина продлится еще как минимум неделю, передает РИА «Новости».

В четверг Песков рассказывал, что Путин проводит отдельные встречи при соблюдении мер предосторожности, он не совсем в самоизоляции.

В РФ число заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 5 тыс. 389 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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