Больше половины среди новых заболевших в Москве оказались моложе 45 лет

05.04.2020, 13:30, Новости дня

В Москве больше половины из 536 новых случаев заражения коронавирусом составляют люди моложе 45 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Среди новых заболевших 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 189 человек – от 46 до 65 лет и еще 78 людей старше 65 лет, причем 23 из них – старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 19 детей», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

В РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.