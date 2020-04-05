 

«Я его женила на себе»: Подольская рассказала о роли священника в свадьбе с Пресняковым

05.04.2020, 13:30, Разное

Российская певица Наталья Подольская в передаче «Секрет на миллион» сообщила, что не без помощи священника она женила на себе Владимира Преснякова. Изначально ее супруг негативно относился к идее идти в ЗАГС из-за неудачного опыта в отношениях.
По словам эстрадной исполнительницы, она хотела стать законной супругой Владимира Преснякова, поскольку прошло пять лет отношений и ее начали одолевать переживания. Возлюбленные регулярно ссорились, и тогда Наталья Подольская обратилась за помощью к священнику Федору.

Певица поинтересовалась можно ли у него обвенчаться, но священник ей отказал, ведь у пары не был официально зарегистрирован брак. Тогда отец Федор поговорил с Владимиром Пресняковым и тот сделал предложение Наталье Подольской. В июне 2010 года они сыграли пышную свадьбу, а через 5 лет у них родился сын Артемий.
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