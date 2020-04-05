Опубликовали живое фото Lada Largus FL

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05.04.2020, 13:26, Новости дня

Отечественный автогигант АвтоВАЗ объявил о выходе первых моделей Lada Largus FL, которые имеют модернизированный внешний вид.

Однако еще совсем недавно в Сети уже рассекречивали рендерные изображения, на которых можно было увидеть вероятный дизайн кузова. Обновленный Lada Largus FL получил также модернизированные кресла в салоне, что придаст автомобилю более привлекательный дизайн. Передняя панель заимствована у популярного кроссовера Renault Duster.

Некоторые специалисты сообщают о том, что новая модель будет официально представлена к концу лета нынешнего года, тогда как приобрести новый экземпляр станет возможным до конца 2020 года. Остальные сведения об автомобиле пока не сообщаются.



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