Опубликовали живое фото Lada Largus FL

05.04.2020, 13:26, Новости дня

Отечественный автогигант АвтоВАЗ объявил о выходе первых моделей Lada Largus FL, которые имеют модернизированный внешний вид.

Однако еще совсем недавно в Сети уже рассекречивали рендерные изображения, на которых можно было увидеть вероятный дизайн кузова. Обновленный Lada Largus FL получил также модернизированные кресла в салоне, что придаст автомобилю более привлекательный дизайн. Передняя панель заимствована у популярного кроссовера Renault Duster.

Некоторые специалисты сообщают о том, что новая модель будет официально представлена к концу лета нынешнего года, тогда как приобрести новый экземпляр станет возможным до конца 2020 года. Остальные сведения об автомобиле пока не сообщаются.