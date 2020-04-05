В РФ стартовали дистанционные продажи автомобилей

05.04.2020, 13:26, Новости дня

Ввиду пандемии многие автомобильные бренды приступили к этапу онлайн-продаж своих машин.

Кроме того, доставка ключей к новым транспортным средствам будет осуществляться при помощи дроном. Одним из первых брендов, который перешел на дистанционные продажи, стал Geely, который еще с февраля объявил о новой системе продажи. Автомобили доставляются по указанному покупателем адресу, однако ключи передаются дроном или другим бесконтактным способом.

Вместе с тем аналогичный режим работы также указан компанией Tesla, которая продает в режиме онлайн свои автомобили не только в Китае, но и на местном рынке в 13 штатах. Что касается России, то здесь можно оформить заявки на покупку в режиме реального времени автомобилей китайской компании Lifan.