Все военкоматы в РФ перевели на удаленную работу

05.04.2020, 13:16, Новости дня

Во всех регионах страны сотрудники военкоматов перешли на удаленный режим работы для предотвращения распространения коронавируса, сообщили в Минобороны России.

«В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы», – передает сообщение Минобороны ТАСС.

Отмечается, что «уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону».

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу распорядился отложить отправку призывников в армию до 20 мая.

В РФ число заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 5 тыс. 389 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.