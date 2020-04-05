 

Xiaomi протроллила Huawei за отсутствие сервиса Google во флагманских смартфонах P40

05.04.2020, 13:09, Разное

Компания Xiaomi выпустила свой топовый “умный” телефон Mi 10 Pro с надписью на коробке, которая протроллила конкурента Huawei. На упаковке аппарата указано о наличии сервиса Google, чего нет во флагманских смартфонах P40.
Известно, маркетологи крупных мировых компаний являются профессионалами и из любой ситуации могут извлечь выгоду. В скором времени в продаже должен появиться девайс Huawei P40, но в его аппаратном обеспечении нет ни одного сервиса от Google, в том числе Play, где пользователи могут выкачивать приложения. Отсутствие данных опций, пользующихся большой популярностью у многих, заставило конкурентов из Xiaomi отреагировать на это, и они выпустили в Европе версию аппарата Mi 10 Pro с надписью, которая гласит, что в их смартфонах имеются все привычные и необходимые приложения от американской компании. Таким образом китайская фирма протроллила конкурента. Ранее она этим не занималась, но теперь бренд смог войти в число лучших в мире, и это заставляет вести более агрессивную маркетинговую политику, поскольку соперники по рынку весьма сильны.

Между тем известно, в Huawei отказались от сервисов Google не случайно. Компания стремится занять собственную нишу, предлагая уникальные услуги, а именно личный аналог с функциональным набором Mobile Services и магазином приложений AppGallery. Стоимость новинок Mi 10 Pro и P40 от обоих производителей равна, и составляет 1 тысячу долларов США.



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