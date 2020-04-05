Специалисты разработали приложение, определяющее коронавирус по кашлю

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05.04.2020, 13:09, Разное

Американским исследователям удалось создать приложение, самостоятельно определяющее наличие COVID-19. По информации ученых, для этого достаточно лишь запустить программу и покашлять.
Впрочем, помимо кашля, пользователь также может прочитать алфавит вслух, затем программа может попросить произнести определенные звуки. После этого начинается тщательный анализ информации, а в конце приложение публикует вероятность наличия COVID-19 в организме. При создании программы исследователи обратили внимание на то, что при попадании вируса в организм, в частности, в легкие, голос человека может поменяться.

Сообщается, что программа была протестирована на людях, у которых был диагностирован коронавируса, а также на здоровых. Тем не менее, пока неизвестно, насколько правдива постановка данного диагноза, уточняет Regnum.



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