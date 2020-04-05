Туристы после отмены рейса в Россию поселились в заброшенном храме на Пхукете

05.04.2020, 13:08, Новости дня

После того, как из-за коронавируса отменился рейс в Россию, трое российских туристов поселились в заброшенном храме на острове Пхукет в Таиланде, пишет The Thaiger.

31-летний Алексей, 29-летний Николай и 24-летняя София нашли кров в заброшенном храме, одна из его платформ превратилась во временную кухню. У них нет денег на жилье, передает «Интерфакс».

Утверждается, что местные жители подарили россиянам несколько палаток, маски для лица и лапшу быстрого приготовления. Коронавируса у туристов не обнаружено.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что оставшиеся за границей россияне получат помощь. С 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Также сообщалось, что коронавирус обнаружен у семи граждан РФ в провинциях Чонбури и Пхукет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.