 

Бузова заявила о «беременности»

05.04.2020, 13:01, Новости дня

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в соцсети снимок с округлившимся животом и заявила, что беременна, однако многие ее подписчики заподозрили ее в обмане.

«Я беременна!! Мы не можем это больше скрывать!» – написала она в Instagram, обратившись при этом к хип-хоп-исполнителю Давиду Манукяну: «Теперь ты обязан на мне жениться».

При этом многие заподозрили ее в обмане, заметив, что живот слишком большой и совсем недавно на выступлениях у нее не было и намека на беременность, а в отношениях с Манукяном она только с осени.

Между тем, Манукян в комментариях написал: «Выходи за меня».

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Я БЕРЕМЕННА!! Мы не можем это больше скрывать! @dava_m , теперь ты обязан на мне жениться

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 4 Апр 2020 в 12:32 PDT

Напомним, в 2016 году Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, после чего не состояла в официальных отношениях.



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