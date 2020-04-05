Майли Сайрус и Коди Симпсон угостили бесплатным обедом медиков Лос-Анджелеса

05.04.2020, 12:54, Разное

Какой бы эксцентричной ни была Майли Сайрус, в ее добром сердце сомневаться не приходится. Равно как и в ее бойфренде Коди Симпсоне, который поддерживает подругу во всех ее начинаниях. Вчера, например, пара удивила работников одной из больниц Лос-Анджелеса, устроив для них бесплатный обед.

Майли и Коди лично раздали медработникам 120 пакетов с мексиканскими тако – в качестве благодарности за неустанную работу.

Тако для невероятных медицинских работников местной больницы! Это настоящие легенды нашего времени, посвящающие свою жизнь борьбе с пандемией. Очень благодарны им за это!

– поделился Коди в соцсетях, опубликовав снимки приятно удивленных медиков, которые держат в руках пакетики с надписью: “Спасибо за поддержку. Оставайтесь сильными!”. Их поездка состоялась после того, как Майли сообщила о своем намерении собрать 10 миллионов долларов для организаций, помогающих нуждающимся в разгар пандемии. Эти деньги она планирует заработать благодаря сотрудничеству с MAC Cosmetics.

Майли Сайрус и Коди СимпсонНе так давно, к слову, Майли и Коди отметили полгода отношений, о чем Симпсон рассказал в Instagram, нежно поздравив возлюбленную:

Шесть месяцев с тобой стоят всей жизни, прожитой с кем-нибудь другим. Я люблю тебя.

Майли Сайрус и Коди Симпсон со своей собакойНапомним, 27-летняя Майли Сайрус начала встречаться с 23-летним певцом Коди Симпсоном почти сразу после расставания с мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Причем бракоразводный процесс между Майли и Лиамом еще продолжается: 24 декабря прошлого года они только подали в один из судов Лос-Анджелеса документы, свидетельствующие о том, что соглашение по разводу достигнуто. Этот жест был приурочен к еще одной памятной для пары дате: 23 декабря прошел ровно год с тех пор, как Майли и Лиам связали себя узами брака. Процесс продлится около полугода, и по-настоящему свободными они оба станут лишь в марте. Но ни Майли, ни Лиама этот факт не останавливает от того, чтобы завязывать новые отношения. Так, Лиам уже успел повстречаться с актрисой Мэддисон Браун, а сейчас он с головой погрузился в роман с моделью Габриэллой Брукс. Личная жизнь Майли за последние полгода была еще более активной: сразу после новостей о разводе она начала проводить все свободное время с блогером Кейтлин Картер, но их связь продлилась недолго. Спустя пару месяцев папарацци начали видеть ее в компании музыканта Коди Симпсона. Следуя примеру бывшего мужа, Майли также представила новую вторую половинку маме.

Майли Сайрус и Коди Симпсон