 

У семи россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

05.04.2020, 12:54, Разное

У семи россиян, находящихся в Таиланде, выявили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных министерства здравоохранения страны.

Как уточняет ведомство, опасную инфекцию подхватили шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина. Четверо инфицированных россиян находятся в провинции Чонбури, остальные трое – на острове Пхукет.

При этом некоторые данные разнятся. 34-летняя женщина, отдыхающая на Пхукете, занесена в базу местного министерства здравоохранения как гражданка Казахстана, в общей – в России. Кроме того, представители провинции Чонбури сообщают, что коронавирус также диагностировали у 9-летнего мальчика из России.



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