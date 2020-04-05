Анна Семенович начинает утро в 13 часов дня, принимая солевую ванну

05.04.2020, 12:53, Разное

Анна Семенович пояснила на своей официальной странице в социальной сети Instagram о новом распорядке дня. Как оказалось, она начинает своё утро в 13 часов дня, принимая солевую ванну.

В связи с введением режима самоизоляции в РФ из-за распространения эпидемии коронавируса, все массовые мероприятия отменены или перенесены на более поздние сроки. Анна Семенович решила воспользоваться этим, и полноценно отдохнуть в домашних условиях, не только восстанавливая силы, но и применяя косметические процедуры. Знаменитость призналась, она не могла себе позволить много времени тратить на свою внешность из-за загруженного графика, теперь же экс-участница группы “Блестящие” просыпается много позже рассвета солнца, и принимает “утреннюю” солевую ванну в 13 часов дня. Находит звезда время и на полезные маски, что она продемонстрировала в разделе Stories в личном микроблоге.

Кроме того, в очередной публикации Анна Семенович рассказала, теперь у неё очень много свободного времени не только на процедуры косметического плана, но и для досуга. Поклонники порадовались за кумира, отметив её жизнерадостный настрой и отсутствие уныния из-за необходимости находиться постоянно дома. В её адрес фолловеры написали немало добрых пожеланий, а также комплиментов.