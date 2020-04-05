Из России вылета нет

05.04.2020, 12:50, Разное

Борт «Аэрофлота» Москва — Нью-Йорк остановили на взлетной полосе. Госдеп бессилен.

Несколько сот американских жителей не смогли вылететь в Нью-Йорк рейсом «Аэрофлота» в пятницу. В аэропорту Джона Ф. Кеннеди несколько сот российских жителей ждали этого рейса, чтобы вернуться на родину. Американцы, получившие заверения посольства в Москве, что рейс состоится, не хотели покидать борт самолета, остановленного перед самым вылетом, и обратились за помощью к «четвертой власти» — прессе.

Фото: РИА Новости

Пресса немедленно провела аналогию, сравнив два самолета: пассажирский компании «Аэрофлот» и Ан-124-100 «Руслан», доставивший в Нью-Йорк 60 тонн медицинского груза — вентиляторов и масок, которых не хватает в российских медицинских учреждениях и аптеках.

В среду, когда российский самой большой в мире грузовой самолет приземлился в Нью-Йорке с грузом «гуманитарной помощи», рейс «Аэрофлота», на котором собирался лететь 26-летний житель Аризоны Трентон Тербер, был отменен. В пятницу он надеялся вылететь, наконец, на родину. Из-за отмены рейсов в Америку он провел в аэропорту несколько дней. Ситуацию для аризонца осложняет тот факт, что он страдает от астмы.

«В посольстве в Москве мне сказали: "Если вы сможете добраться до сухопутной границы с Финляндией, то все будет нормально"», —

сказал Тербер в интервью BuzzFeed News по телефону во вторник. Американские пассажиры понимали, что пятничный рейс «Аэрофлота» — возможно, последний перед закрытием воздушной границы.

«Итак, мы смогли принять самолет для сбора медикаментов, но не собственных граждан?» — такой разгневанный твит отправила, видимо, одна из пассажирок посольству США в Москве.

Кстати, о «гуманитарной помощи». Госдепартамент США с некоторым опозданием (американские СМИ уже вовсю писали о том, что «гуманитарная помощь» от Путина — это сильный пропагандистский ход Москвы) буквально в ночь со среды на четверг выступил со специальным заявлением, уточняя, что груз был оплачен американской стороной, что это не подарок, а покупка. Потом Москва уточнила, что часть продукции произведена на предприятии, попавшем в американскй санкционный список, и что половина стоимости была все же оплачена России. Американцы тогда выпустили новое заявление, в котором благодарили Москву за «значительную скидку в цене» за медтовары. А вот венец этой путаной истории: Трамп ошибочно объявил еще в понедельник, что большой российский самолет с «очень милой» помощью уже отправлен в США, хотя он вылетел во вторник и после остановки для дозаправки в Ирландии приземлился в Нью-Йорке только в среду ближе к вечеру.

Снятие американцев с рейса «Аэрофлота» в пятницу сотрудница посольства США в Москве Ребекка Росс назвала «необъяснимым».

«Тем из вас, кто сегодня сел на этот рейс только для того, чтобы узнать, что он отменен за несколько минут до взлета. Мы понимаем и разделяем ваше разочарование», —

говорится в электронном письме, направленном посольством. «Мы получили подтверждение от правительства Российской Федерации сегодня утром, что рейс будет выполняться в соответствии с графиком. Несмотря на эти заверения, правительство РФ распорядилось немедленно приостановить все международные рейсы без предупреждения».

Россия закрыла свои границы для иностранцев две недели назад, но некоторые рейсы для репатриации россиян и иностранцев все еще продолжались, а в пятницу в российском штабе по борьбе с эпидемией объявили, что приостанавливают все международные воздушные перевозки начиная с полуночи, отмечают американские СМИ.

Благодаря социальным сетям история распространилась далеко за пределы аэпоропорта Шереметьево. Видео показывает возникший хаос на борту самолета после того, как пилот объявил, что полет отменен. «Люди начинают паниковать и сходить с ума», — говорит автор ролика Николас Маккей. На видео слышно, как на американцев кричат по-русски: «Вставай! Встаньте!», и пассажир кричит в ответ: «Мы никуда не денемся!» «Люди кричат на стюардесс, это последний рейс месяца, и они заплатили много денег, чтобы быть на этом рейсе, — комментирует происходящее автор ролика.

«Это хаос. WTF (какого чёрта), "Аэрофлот?"»

Рейс был отменен в последнюю минуту, потому что на обратном пути он должен был забрать российских граждан, оказавшихся в Америке, но правительство временно заблокировало всех, кто въезжал в Россию, даже ее собственных граждан, из-за проблем с коронавирусом.

Группа американцев около часа отказывалась выходить из самолета. Как сообщило издание «Нью-Йорк пост», власти конфисковали паспорта пассажиров и запретили им даже прикасаться к багажу, что еще больше усилило возмущение на борту.

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19-летний Николас и его 26-летний брат Джулиан Маккей спешат в Монтану, где их отец Грегори умирает от рака, братья боятся просто не успеть проститься с ним. Джулиан окончил Большую балетную академию в Санкт-Петербурге, став солистом Михайловского театра, а брат работает фотографом и в последние недели посылал видеоролики в нью-йоркское издание BuzzFeed, которое одним из первых в США сообщило о скандале с отменой рейса буквально на взлетной полосе. Две недели братья безуспешно пытались вылететь в США; рейс в пятницу, как заявили в посольстве и в авиакомпании, должен был состояться. Они сели в кресла, пристегнулись, самолет закрылся, братья даже послали сообщение матери, что летят.

Джулиан говорит: «Мой отец отдал всю свою жизнь, чтобы мы с братом стали независимыми людьми и я мог бы сделать карьеру в балете. Мы хотели провести вместе с ним несколько последних дней его жизни». Братья решили, что лучше всего сесть на поезд и вернуться в Санкт-Петербург, «где мы можем, по крайней мере, как-то взаимодействовать с окружающим миром с точки зрения воды, еды, друзей», — сказал Джулиан.

Джошуа Тесмер — один из тех, кто не знает, как он доберется до дома после отмены рейса. Ветеран американских ВВС работал на нефтяной платформе в России, когда коронавирус начал распространяться по всему миру. «Очень печально думать, что мы едем домой и таким образом в последнюю секунду получаем подножку, — пояснил он BuzzFeed News. — Это уже третий отмененный полет, на котором я должен был улететь, и теперь они говорят нам, что других рейсов из РФ нет и в будущем не будет указано ни одной даты возобновления рейсов».

«На данный момент мы не знаем, что делать, потому что «Аэрофлот»… они даже не дали нам воды. Нам некуда идти, у нас нет дома — дом в Америке. Пока я не знаю, что делать», — сказала агентству Reuters жительница США Елена Саломатина.

В первые часы большое разочарование вызвало отсутствие помощи и совета со стороны посольства США в Москве. По словам пассажиров, связавшихся с журналистами, дипломаты перестали отвечать на звонки граждан, застрявших в чужой стране. Позже посольство сообщило в твиттере, что знает о ситуации и работает над поиском решения, обвинив в случившемся российскую сторону. Американская сторона пытается организовать чартерный рейс для своих граждан, но предупреждает, что организация таких рейсов требует одобрения российского правительства, а это может занять несколько дней. «В настоящее время мы рекомендуем всем находящимся в Москве людям искать жилье», — сказали в посольстве, добавив, что они предоставляют список отелей, которые могут принять жителей США. Все, кто заинтересован в путешествии домой, должны зарегистрироваться по специальной ссылке в интернете, те, кто полетит, должны оплатить стоимость билета, сообщает ABC.

На сегодняшний день, согласно данным госдепартамента, более 38 000 американцев вернулись в США из 78 разных стран со всех регионов мира. Как раз накануне инцидента в Шереметьево госсекретарь Майк Помпео на пресс-конференции назвал героической работу своего ведомства по возвращению жителей на родину, отметив, что она началась еще 2 февраля — в часы, когда вся страна смотрела по телевизору Суперкубок по американскому футболу, из китайского города Ухань были организованы первые рейсы эвакуации, всего в США было вывезено 800 человек.

Но около 22 000 американцев остаются за границей и ищут помощи правительства США — группа, которая теперь включает и этих американцев в России. Тут Помпео пока бессилен. Ян Браунли, первый заместитель помощника госсекретаря по консульским вопросам, отметил: «Нам до сих пор не приходилось репатриировать людей из России. Мы рассмотрим другие варианты оказания помощи гражданам США в ситуации, когда этот последний коммерческий рейс был отменен».

Александр Панов

собкор «Новой»,

Вашингтон