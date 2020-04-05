Белоруссия отменила все поезда в Россию

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05.04.2020, 12:48, Новости дня

Белорусская железная дорога (БелЖД) после решения Москвы о закрытии границ с 5 апреля временно отменяет курсирование двух оставшихся поездов в Россию, сообщила пресс-служба БелЖД.

«В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск – Москва, отправлением из Минска с 5 апреля 2020 года, из Москвы с 6 апреля 2020 года; №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 5 апреля 2020 года, из Санкт-Петербурга с 6 апреля 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение БелЖД.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Белоруссии.



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