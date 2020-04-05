 

Малькевич потребовал наказать Deutsche Welle за фейки о России

05.04.2020, 12:30, Новости дня

МИД и комиссия Совета Федерации по вмешательству в дела Российской Федерации должна наказать Deutsche Welle за пропагандистские фейковые посты о России, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«В своем официальном русскоязычном телеграм-канале немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (которую в прошлом году уже обвиняли во вмешательстве во внутренние дела нашей страны) регулярно (да еще и с хэштегом #DWрекомендует) «жарит» какие-то запредельно пропагандистские посты о том, «как все плохо в России», – написал Малькевич в Telegram.

По его словам, Deutsche Welle пишет о якобы «бегстве населения из России», «экономических репрессиях граждан», «переписи истории», «введении цензуры», и называет это «новой реальностью, с которой столкнулся каждый россиянин».

«Во-первых, к журналистике все это не имеет никакого отношения. Во-вторых, считаю, что спускать это просто так нельзя. От того, что DW гадит в наш адрес не открыто, у себя на сайте, а как бы исподтишка, в телеге, считая, что «увидят не все» из числа принимающих решение о продлении их аккредитации здесь, менее противно не становится», – написал он.

Он призвал МИД и комиссию Совфеда по вмешательству отреагировать на этот пост.

«Убежден, что отношения между странами портят подобными заявлениями (от лица большого государственного СМИ) всегда какие-нибудь обиженные на жизнь и Россию неудачники. Возможно, эмигранты, нанятые на работу из экономии. Или провокаторы. И тогда у меня один вопрос: а руководство-то их в курсе? Разделяет их позицию? Хотелось бы получить внятный ответ», – сказал он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / ЕК объявила об отмене переговоров с Британией о партнерстве после Brexit

26.02 / Колокольцев заявил о борьбе МВД за чистоту рядов

11.02 / Роджеру Стоуну грозит от 7 до 9 лет тюрьмы

02.02 / Коронавирус — на подходе: режим ЧС в Приморье

23.03 / В МОК заявили о принятии решения о переносе Олимпиады-2020

03.04 / В Кремле обещали проанализировать эффективность первого пакета мер поддержки бизнеса

21.03 / Коронавирус унес первую жизнь в Боснии и Герцеговине

26.03 / Коронавирус может нанести Великобритании больший ущерб, чем Италии

20.02 / Плющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру

22.03 / Из-за экономической рецессии будет вторая волна возвращения граждан в Украину – Кулеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска