Кислица: Часть “ковидного” плана России – усилить противоречия внутри Европейского союза

05.04.2020, 12:30, Новости дня

Российские дипломаты пытаются использовать кризис, вызванный распространением коронавируса, чтобы усилить противоречия внутри Европейского союза. Такое мнение высказал в интервью “Голосу Америки”, которое опубликовано 4 апреля, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он обратил внимание на то, что страны Евросоюза выступили против российского текста резолюции Генеральной Ассамблеи о мерах борьбы против коронавирусной инфекции буквально за несколько минут до конца голосования.

“Соглашаюсь с тем, что Евросоюз должен продемонстрировать единство, потому что часть “ковидного” плана Российской Федерации – это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского союза и тем самым его развалить, по крайней мере политически. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что европейцы до самой последней минуты создавали ту формулу, которая бы позволила всем странам присоединиться”, – отметил украинский дипломат.

По его словам, российские дипломаты пытались продвигать в ООН пропагандистские месседжи, причем делали это профессионально.

“То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы, – это факт”, – заявил Кислица.

2 апреля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности по борьбе с COVID-19. Инициаторами выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами стали 188 государств, в том числе Украина.

В альтернативном проекте резолюции от России также говорилось о необходимости солидарности, но предлагалось положение об отмене международных санкций. Российский проект получил поддержку четырех стран (Центральноафриканской Республики, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы), однако страны Европейского союза, Великобритания, США и Украина заблокировали проект российского документа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский проект декларации является манипулятивным.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.