В Италии впервые с момента начала эпидемии коронавируса снизилось число пациентов в реанимациях

05.04.2020, 12:30, Новости дня

4 апреля в департаменте гражданской защиты Италии сообщили, что впервые с начала вспышки эпидемии коронавируса в стране в течение последних суток снизилось число пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. Об этом сообщает агентство Ansa.

Так, по состоянию на вечер субботы в отделениях интенсивной терапии находилось 3994 пациента, что на 74 меньше в сравнении с предыдущим днем.

В настоящее время коронавирусом в стране инфицировано 88 274 человека, что на 2886 случаев больше, чем 3 апреля.

Всего от COVID-19 в Италии умерло уже 15 362 человека. Общее число случаев коронавируса в стране с начала эпидемии возросло до 124 632.

Италия находится на первом месте в мире по смертности от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 1 203 099 человек. Жертвами вируса стали 64 774 человека, выздоровело 246 893.

На 10.00 5 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 1251, 32 человека (11 мужчин и 21 женщина) скончались. Полностью выздоровело 25 украинцев.