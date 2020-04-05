Певица Марианна Фейтфул госпитализирована с коронавирусом
05.04.2020, 12:30, Новости дня
Британская звезда 1960-х, 73-летняя певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом, пишет The Guardian.
У нее развилась пневмония, передает «Интерфакс».
Певица начинала карьеру с группой Rolling Stones. В молодости употребляла наркотики, страдала от анорексии, в 2006 году перенесла успешную операцию после выявленного рака груди. Также она страдает от артрита и гепатита С.
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