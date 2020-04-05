Певица Марианна Фейтфул госпитализирована с коронавирусом

05.04.2020, 12:30, Новости дня

Британская звезда 1960-х, 73-летняя певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом, пишет The Guardian.

У нее развилась пневмония, передает «Интерфакс».

Певица начинала карьеру с группой Rolling Stones. В молодости употребляла наркотики, страдала от анорексии, в 2006 году перенесла успешную операцию после выявленного рака груди. Также она страдает от артрита и гепатита С.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.