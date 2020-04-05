Составлен топ-3 семиместных кроссоверов из Китая

05.04.2020, 12:30, Разное

Кроссоверы обретают популярность из-за универсальности и вместительности, но часто в их салонах вмещаются не больше пяти человек. Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали три лучших семиместных компакта, сконструированных китайскими компаниями.

Одной из таких машин является Lifan Myway. Базовая комплектация обладает 16-дюймовыми дисками, более представительные автомобили имеют колеса на 17 дюймов. Под капотом кроссовера расположен 1,8-литровый агрегат, который генерирует 125 лошадиных сил, и сочетаемый с АКПП и пятиступенчатой «механикой». Транспорт порадует автолюбителей вместительным салоном, объем багажника с приподнятыми креслами составляет 295 литров, а если сложить два ряда, то показатель будет следующим 2 188 литров. Стандартная версия стоит 959 900 рублей, топовая больше одного миллиона рублей.

На втором месте перечня семиместных кроссов из Китая – Chery Tiggo 8. В РФ этот автомобиль продается с двухлитровым мотором мощностью 170 «лошадей». Его плюсами являются обширный набор оснащения, оцинкованный кузов, хороший уровень безопасности. В современном салоне присутствует мультимедийная система и цифровая панель. За кроссовер дилеры требуют 1,7 миллиона рублей.

Замыкает топ-3 GAS CS8. Машина с вместительным семиместным салоном и эффектным дизайном нравится многим поклонникам сегмента. «Сердцем» компакта служит двухлитровый двигатель, генерирующий 190 л.с., который успешно функционирует с «автоматикой» на шесть ступеней. Такие параметры дают возможность автомобилю набирать первые 100 км/ч за 10,5 секунды. Трехзонный климат-контроль с независимой панелью управления обеспечивают GAS CS8 отличный уровень комфорта. Самый оснащенный вариант предлагается с механизмом регулировки качества воздуха, восьмицветной подсветкой салона и прочими эксклюзивными параметрами. Моноприводный кроссовер обойдется потребителю в 1,8 миллиона рублей, за топ придется выложить почти 2,5 миллиона рублей.