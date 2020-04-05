Список системообразующих предприятий утвердят 10 апреля

05.04.2020, 12:23, Новости дня

До конца предстоящей недели будет утвержден список системообразующих предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Ранее сообщалось, что 3 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать меры по обеспечению устойчивости системообразующих предприятий. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что перечень системообразующих предприятий включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами — до 4000 организаций.

Сейчас идет уточнение списка при участии региональных властей, добавляет агентство. 10-го апреля на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики его планируется утвердить.

Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим. Минфин выступал с идеей включить в перечень несколько десятков российских банков и финансовых организаций. Однако в правительстве эту инициативу не поддержали.