Баскетболист Тони Паркер может стать президентом “Лиона”

05.04.2020, 12:23, Новости дня

Знаменитый французский баскетболист, четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер может стать президентом футбольного клуба "Олимпик" (Лион). В настоящее время Паркер является президентом баскетбольного клуба АСВЕЛ.

Многолетний президент и владелец контрольного пакета акций Жан-Минель Олас через несколько лет планирует отойти от дел. По информации РИА Новости, 71-летний Олас хотел видеть бы своим преемником Тони Паркера.

Четырехкратный чемпион НБА и чемпион Европы Тони Паркер завершил профессиональную карьеру в прошлом году. Сейчас он является деловым партнером Оласа и руководит баскетбольным клубом АСВЕЛ.