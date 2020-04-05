Сбербанк уточнил ситуацию с кредитными каникулами

05.04.2020, 12:23, Новости дня

В Сбербанке рассказали, по каким кредитам готовы предоставить кредитные каникулы своим клиентам, пострадавшим от коронавируса. На каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек могут претендовать в индивидуальном порядке клиенты, которые заболели, находятся на вынужденном карантине, частично потеряли доход либо испытывают временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса COVID-19.

При этом в соответствии с законом о кредитных каникулах для россиян, доход которых снизился более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, максимальная сумма кредита не должна превышать определенной суммы.

По ипотечным кредитам это 1,5 миллиона рублей, по автокредитам — 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей, по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам, сумма которых не превышает 300 тысяч рублей.

Для получения кредитных каникул в Сбербанке нужно подать заявку на реструктуризацию, выбрав вариант с отсрочкой погашения. Подача заявки доступна онлайн через сайт банка. При этом заемщику потребуется документ, подтверждающий факт негативного влияния COVID-19. Срок рассмотрения заявок на реструктуризацию составляет до 10 рабочих дней.

В банке рекомендуют клиентам обращаться за кредитными каникулами только тогда, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов, передает РИА Новости. Пока Сбербанк отмечает тенденцию к массовому обращению граждан за льготным периодом при отсутствии документального подтверждения ухудшения финансовой ситуации. При этом, по данным банка, лишь каждая десятая заявка на реструктуризацию подтверждена официальным документом.