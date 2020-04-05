 

В Москве обнаружены пролежавшие полтора года мумии сестер пенсионного возраста

05.04.2020, 12:17, Разное

В одной из московских квартир обнаружили мумифицированные тела двух сестер пенсионного возраста. В помещении они могли пролежать не менее полутора лет.
Мумии находились в одном из домов на улице Байкальская. По словам местной жительницы, она долгое время не видела сестер-пенсионерок на улице, что сильно ее обеспокоило. Кроме того, возраст покойных составлял 55 и 58 лет, что еще больше растревожило горожанку, и тогда она вызвала полицию.

На место проживания пенсионерок выехали сотрудники МЧС. После вскрытия квартиры они обнаружили в помещении мумии. Согласно предварительной оценке тела могли пролежать полтора года. За это время они мумифицировались. Сейчас специалистам предстоит провести проверку, чтобы установить причину смерти сестер.



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