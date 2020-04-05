Москвичам пообещали 18 градусов тепла

05.04.2020, 12:16, Новости дня

На следующей неделе Москву и Подмосковье ждет потепление, в четверг ожидается до 18 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«С понедельника начнется постепенное потепление. В четверг уже мы будем находиться в центре антициклона, поэтому амплитуда температур будет очень большой: ночью около нулевой отметки, а днем – около 15 градусов. Не исключено на юге области повышение до 18 градусов», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что климатическая норма будет превышена на 5 градусов.

В понедельник в Москве ожидается 5-7 градусов тепла, во вторник – 8-10 градусов, в среду – 10-12, в четверг – 13-18, в пятницу ожидается 9-14 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье.