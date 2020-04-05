Мнение: Пир и чума

05.04.2020, 12:14, Разное

Оказывается, вчера в Москве был дан салют в честь освобождения Братиславы 75 лет назад. На фоне карантина у этого мероприятия явно напрашивается слоган: "Пох.., пляшем!"

Почему салют, в целом понятно: есть план празднования 9 мая. Утвержденный, с выделенным бюджетом, ответственными и исполнителями. По плану празднование должно нарастать, чтобы кульминацией стал парад на Красной площади и все вот это: замаскированный фанерой мавзолей, великий кормчий на трибуне, чеканный шаг батальонов. План есть, его никто не успел отменить в возникшей суматохе. А потому неважно – чума, холера, карантин или война. Есть в плане салют? Выкатываем орудия и пуляем в ночное небо на все деньги выделенный боезапас.

Как это выглядит на фоне карантина, исполнителей не касается. У нас план. То, что в спешке и всеобщем бардаке с карантином руки не дошли пересмотреть, никого не волнует. Равно как и то, что скорее всего, мероприятия 9 мая проводить не будут – ну просто смысла нет. Великий кормчий задумывал праздник как демонстрацию преемственности, где он твердой рукой держит переданное поколением победителей. На практике ни твердой руки, ни переданного. Один сплошной карантин. Да и великий кормчий в бункере прячется, когда вылезет оттуда никому неизвестно.

Но у бюрократии свои законы и правила, поэтому удивляться подобному идиотизму смысла нет никакого.