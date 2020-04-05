Хидео Кодзима хочет создать “революционный” хоррор

05.04.2020, 12:09, Разное

Хидео Кодзима дал интервью Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, в котором пояснил о планах на будущее. Геймдизайнер хочет создать “революционный” хоррор, способный пугать игроков на новом уровне.

Почти каждая компьютерная игра, которую создал Хидео Кодзима, становится хитом и задаёт в жанре новую моду. Именно так произошло после релиза Death Stranding. Недавно её автор признался, ему хочется сделать хоррор, поскольку пока в списке его достижений пугающих игр нет. Когда-то геймдизайнер был близок к осуществлению мечты, работая вместе с компанией Konami над игрой Silent Hills, но проект распался и получил незаконченный статус.

В настоящий момент известно, работа над игрой не возобновится, несмотря на слухи. Тем не менее, в качестве рекламы вышло интерактивное демо, позволяющее игрокам на короткий период погрузиться в мир, созданный автором. Многие в 2014 году отметили, P.T. является очень пугающим проектом, но сам Хидео Кодзима считает его пройденным этапом, поскольку тот приём, который он применял для запугивания игроков, сталкивая тех с неизведанным – древнейшим страхом, можно было использовать лишь один раз, а потому ему придётся придумывать новые механики.

Такой вызов не кажется 56-летнему геймдизайнеру невыполнимым. У него много идей, как испугать игроков, поскольку и сам он имеет немало страхов. Например, Хидео Кодзима испытывает боязнь к темноте и “теням призраков”. В будущем игродел создаст “революционный” хоррор, способный напугать поклонников жанра на совершенно новом уровне.