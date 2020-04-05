 

В список системообразующих предприятий РФ вошли два франчайзи KFC

05.04.2020, 12:08, Новости дня

Крупнейшие российские франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC – компании «АмРест» и «Интернэшнл ресторант брэндс» – внесены в список системообразующих предприятий России, сообщила директор по коммуникациям компании в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина.

«В списке два наших крупнейших франчайзинговых партнера – «АмРест» и «Интернэшнл ресторант брэндс», – передает ее слова РИА «Новости».

Она уточнила, что в РФ сеть KFC работает по франчайзинговой модели, по которой 95% ресторанов принадлежат отечественным компаниям.

Между тем, в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что окончательный список системообразующих российских предприятий утвердят 10 апреля.

«Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу», – сообщили в секретариате.

Поясняется, что список системообразующих предприятий формируется на основании предложения профильных министерств, оборота предприятий и численности сотрудников.

«В настоящее время список дорабатывается при участии региональных властей всех субъектов РФ», – добавили в секретариате.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития проводит стресс-тестирование для системообразующих предприятий, в пакете антикризисных мер предусмотрено выделение 500 млрд рублей в качестве госгарантий.

Правительство, как сообщалось, сформировало список из более 650 компаний.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Владимир Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летием

27.02 / Маркарова не исключает, что бюджет Украины пересмотрят из-за ряда факторов

19.02 / Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

28.02 / На крупной экзопланете обнаружили условия, подходящие для зарождения жизни

02.02 / Задержанные боксеры не признали вину в нападении на росгвардейцев

22.02 / Подросток попытался убить и закопать школьника в Мурманской области

16.02 / Скандинавские биатлонисты заскрипели зубами от победы Логинова

09.03 / Есть там кто-нибудь? — France 24 о поиске инопланетян в космосе и на Земле

26.03 / Американский посол обвинил Китай в создании угрозы миру из-за коронавируса

03.02 / Врач объяснила, как правильно использовать медицинские маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска