Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

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05.04.2020, 12:08, Новости дня

Коронавирус диагностирован у депутата Мосгордумы Евгения Ступина, он чувствует себя хорошо.

«У меня подтвердился анализ на коронавирус. Мне сообщили об этом вчера около 22.00. Теперь жду врача. Чувствую себя хорошо, все симптомы прошли, наверное, буду проходить лечение дома», – передает слова Ступина ТАСС.

Между тем, за сутки число подтвержденных случаев коронавируса в Москве выросло на 536, до 3 тыс. 893 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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