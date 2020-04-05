 

Данные пользователей мессенджера Discord могут быть украдены благодаря новой вредоносной программе

05.04.2020, 11:53, Разное

На просторах интернета появилась новая вредоносная программа, которая способна превратить популярный мессенджер Discord во вредоносное ПО, похищающее аккаунты. По информации издания Bleeping Computer, обновленная AnarchyGrabber уже есть на некоторых форумах для хакеров, а ссылки на неё, как правило, размещаются на YouTube.
Благодаря вредоносной программе злоумышленники могут зайти на канал Discord под аккаунтом жертвы. Несмотря на то, что киберпреступники не узнают логин и пароль от аккаунта, они могут завладеть другими данными. Если первая версия AnarchyGrabber могла похищать данные только во время непосредственного запуска, и антивирус быстро обезвреживал её, то AnarchyGrabber2 действует гораздо умнее.

Дело в том, что вредоносное ПО может незаметно подменять файлы jаvascript. После данной операции Discord во время каждого запуска устанавливает дополнительные вредоносные файлы. При этом, даже есть удалить исполняемый файл AnarchyGrabber2, мессенджер всё равно нельзя использовать нормально. По словам разработчиков, они намерены как можно быстрее избавиться от этой уязвимости.



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