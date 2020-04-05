 

Смартфон OnePlus 8 Pro установил 13 рекордов

05.04.2020, 11:53, Разное

Смартфон китайской компании OnePlus 8 Pro установил одновременно 13 рекордов. Такой информацией на своей странице в социальной сети Twitter поделился генеральный директор и основатель Пит Лау.
Данным сообщением руководитель прокомментировал недавнее заявление сотрудников лаборатории DisplayMate, которые поставили максимальную оценку экрану смартфона OnePlus 8 Pro, назвав эту часть гаджета лучшей в своем сегменте для мобильных устройств с отличной цветопередачей.

Топ-менеджер знаменитого китайского бренда пока не пояснил в подробностях о новых достижениях, в связи с чем многочисленным поклонникам технологических продуктов бренда приходится делать только предположения. Они выразили надежду, что данные 13 рекордов относятся не только к одному дисплею, а и к смартфону в общем. Фанаты хотят, чтобы новая модификация вышла на рынок с качественной камерой и остальными флагманскими параметрами.

Согласно предварительной информации, OnePlus 8 Pro обладает 6,65-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 865 и батареей объемом 4500 мАч с функцией поддержки оперативной зарядки на 30 ватт. Официальная презентация новой модели должна состояться 14 апреля текущего года.

Ранее сообщалось о прекращении брендом выпуска смартфона OnePlus 7T. Версия Pro увидела свет в середине осени ушедшего года. Гаджет получил от китайских разработчиков AMOLED-дисплей на 6,67 дюймов, 12/256 Гб памяти, процессор Snapdragon 855 Plus, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 4085 мАч, основную тройную камеру 48+16+8 Мп и опцию лазерной фокусировки. Компания отказывается от 7T из-за появления новой модели.



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