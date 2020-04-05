Против сотрудника ростовского СИЗО завели дело после побега заключенного в парике

05.04.2020, 11:48, Новости дня

В отношении сотрудника СИЗО в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после побега одного из заключенных, который оставил вместо себя адвоката, а сам надел парик, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела безопасности ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН РФ по Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – передает ТАСС сообщение СУ СК.

По версии следствия, 4 февраля 2020 года из-за недобросовестного исполнения обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО совершил побег мужчина, который обвиняется в краже.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления. Устанавливаются другие сотрудники СИЗО, которые допустили халатность.

Ранее пресс-служба ГУ ФСИН по Ростовской области сообщала, что ведомство проводит проверку после того, как в камере СИЗО вместо обвиняемого нашли адвоката. Оба гражданина задержаны.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области сообщали, что мужчина, находящийся в СИЗО вместо обвиняемого, заранее прибыл туда с поддельным удостоверением адвоката в феврале 2020 года. Для маскировки он использовал парик и очки. Там он обсудил план возможного побега. 4 февраля он таким же образом прибыл на территорию учреждения к обвиняемому, поменялся с ним одеждой, отдал парик и очки и временную карточку-заменитель на документы, которые были сданы часовому на КПП. Заключенный после этого с помощью маскировки беспрепятственно вышел за территорию СИЗО.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении адвоката и заключенного тоже возбуждены дела – сбежавшего подозревают по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», адвоката – в пособничестве в побеге и в подделке документов.