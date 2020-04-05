Под Тулой мужчину задержали за стрельбу по охотникам и полицейским

05.04.2020, 11:48, Новости дня

Росгвардейцы задержали в Тульской области мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим полицейским, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

«В Веневском районе Тульской области местный житель открыл стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы», – передает слова представителя ведомства ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье.

Стрелявший задержан сотрудниками спецподразделений управления Росгвардии по Тульской области.