Доктор Комаровский описал свои действия в случае заражения коронавирусом

05.04.2020, 11:48, Новости дня

Телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, что будет делать, если обнаружит у себя симптомы заражения коронавирусом.

По его словам, в первую очередь он обзвонит всех коллег, с которыми контактировал в последнее время, а своей супруге запретит покидать дом. Кроме того, сказал он, никто не должен будет входить в его квартиру, сообщает «Московский комсомолец».

«Наварю компотов, чаев, буду пить, пить, пить и пить», – сказал он также.

Комаровский добавил, что намерен есть много фруктов, при боли в горле – рассасывать специальные леденцы, а при сильном повышении температуры принять парацетамол.

Кроме того, доктор проверит температура в комнате, которая не должна превышать 20 градусов. Влажность должна быть около 50-55%. Предпринимать иные действия он не собирается, в том числе употреблять противовирусные препараты, так как это может только нанести вред иммунитету, сказал он.

Ранее он также рассказал, какие лекарства необходимо иметь на период эпидемий.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.