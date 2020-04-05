В регионах на время эпидемии коронавируса могут ввести «сухой закон»

05.04.2020, 11:44, Новости дня

Эксперты разошлись во мнениях насчет того, надо ли запрещать торговлю алкоголем в трудное для страны время

На время эпидемии коронавируса в России может быть введен «сухой закон». Некоторые регионы уже пошли на этот шаг. Минздрав России поддержал инициативу о запрете торговли алкоголем на время действия режима самоизоляции. Как заявил заместитель министра Олег Салагай, введение временного ограничения является «правильным решением».

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн также предложил ограничить в стране продажу крепкого алкоголя на время нерабочих недель. По его словам, вводить сухой закон не стоит, но ограничение продажи крепкого алкоголя «было бы здорово для всей России».

Запрет уже действует в Забайкальском крае. Схожие меры введены в Башкирии, Карелии, Туве, Якутии, Красноярском и Пермском краях. В ряде регионов сейчас обсуждают возможность введения «сухого закона» на время пандемии.

Торговля алкоголем рискует оказаться под запретом

Как заявил исполняющий обязанности вице-премьера правительства Забайкалья Андрей Гурулев, из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя: «У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли «по пьяной лавочке» более 120 человек, большая часть – криминальные смерти».

«Сухой закон» может быть введен и в Ульяновской области. Во всяком случае, к этому активно призывает глава региональной Общественной палаты Дмитрий Ежов. «Народ, в массе, слаб: если впереди плохо, многие, скорее не соберутся и сорганизуются, а просто побегут за бутылкой (что и делают). Еще слабее молодежь – там границы, «человеческое общежитие», «понятия» еще не сформированы. Или уже сформированы антиобщественные», – заявил Ежов.

Евгений Брюн назвал правильным решение о введении «сухого закона» в некоторых районах Якутии, а также в Забайкальском крае. По его словам,что у якутов, а также некоторых коренных народов Сибири есть проблемы с перерабатывающими алкоголь ферментами, что на фоне коронавируса становится еще более губительным. По его словам, люди «не очень понимают», что алкоголь увеличивает заразительную силу вируса.

Между тем, в министерстве промышленности и торговли рекомендовали регионам не ограничивать продажу спиртного без крайней необходимости. В ведомстве посчитали, что такие меры могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».

Представитель одной из торговых сетей сообщил «Блокноту», что в последние две недели спрос на крепкий алкоголь действительно вырос: «Очевидно, что люди делают запасы. Однако это вовсе не означает, что человек купил пять бутылок водки для того, чтобы за день их выпить. Многие понимают – карантин рисует затянуться, поэтому лучше иметь запасы, чтобы не выходить лишний раз из дома».

Однако “сухой закон” вряд ли понравится россиянам

Собеседник отметил, что это не означает «повального пьянства»: «На самом деле приобретают самый разный алкоголь: и обычную водку, и дорогой коньяк. У многих на период действия изоляционных мер выпадают те или иные торжества. Жизнь ведь продолжается».

Глава Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в беседе с «Блокнотом» назвал попытки ограничить торговлю алкоголем «настоящим тупизмом». «Объясните мне, пожалуйста, какая существует связь между эпидемией коронавируса и алкоголем? Да никакой! К тому же, никто не отменял того факта, что алкоголь – это седативное средство, помогающее снять стресс. Нет никакой катастрофы в том, если люди в такой стрессовый период будут к этому средству прибегать. Власти должны четко понимать: оборот алкоголя к уровню его потребления отношения не имеет», – заявил Зыков.

Он выразил уверенность, что «за месяц карантина население точно не сопьется». При этом Зыков спрогнозировал всплеск отравлений: «Если качественный алкоголь окажется под запретом, появятся суррогаты. Это уже закон. Вы же понимаете: спрос на алкоголь не меняется».

Напомним, в 2016 году в Иркутске произошло массовое отравление «концентратом для принятия ванн «Боярышник». Несмотря на запрет употреблять его внутрь из-за содержания метанола, погибли 76 человек, общее число пострадавших превысило 120 человек.