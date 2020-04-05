В РФ создали робота для контроля температуры людей с коронавирусом

05.04.2020, 11:30, Разное

Сотрудники отечественной фирмы «Промобот» рассказали о создании роботизированного механизма, который станет измерять температуру у граждан и ограничивать доступ тем, у кого обнаружили симптомы коронавируса. Как сейчас предполагается, использовать такую систему будут в местах масштабного скопления людей.

Представитель компании Олег Аверков заявил, для прохождения проверки человеку необходимо подойти к роботу на расстояние до 70 см, после чего тот рассмотрит правильность его расположения при помощи внедренных дальномеров. Если тому или иному лицу подойти к механизму для успешного измерения температуры, то тогда программа выдаст ему соответствующую подсказку на дисплее.

Инженеры компании «Промобот» встроили в устройство три инфракрасных датчика, благодаря которым он взаимодействует с людьми любого роста и замеряет температуру с точностью до 0,2 градуса. Новый аппарат может работать совместно с турникетами, чтобы доступ в зал открывался только людям без повышенной температуры. Также новинка умеет распознавать граждан и контролировать их проход. Каждая из машин способна проверить до шести сотен человек за один час работы, заменяя, тем самым, трех врачей. Имеется передвижной режим, благодаря чему робот сотрудничает с людьми с помощью голосовых указаний и при выполнении опроса через тачскрин. В случае отказа со стороны пользователя контактировать с механизмом об этом узнают члены службы безопасности.