 

Пятая дочь: футбольный тренер Валерий Карпин вновь стал отцом

05.04.2020, 11:29, Разное

Известный футбольный тренер Валерий Карпин, в настоящий момент занимающий пост главного тренера клуба  “Ростов”, вновь стал отцом. На свет появилась его пятая дочь, о чем он рассказал лично на своей странице в Instagram.

Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки? Спасибо, родненькая моя!

 – написал 51-летний Карпин, обращаясь к своей жене, 31-летней Дарье Гордеевой. Для нее ребенок стал третьим, для Валерия – пятым: от первого брака у него есть две дочери – 24-летняя Мария и 19-летняя Валерия, вместе с Гордеевой они воспитывают полуторогодовалую Дарью. В 2010 году Карпин также официально признал свою старшую внебрачную дочь Веронику, которая родилась в 1990 году.

Валерий Карпин и Дарья Гордеева с дочерьюВалерий Карпин и Дарья Гордеева, работавшая в Эстонии учительницей, поженились в 2017 году в Нарве. По словам девушки, с Валерием они знакомы все жизнь, потому что он давно дружит с ее матерью:

Это действительно необычная, красивая и искренняя история. Если коротко — мы знакомы всю жизнь, а именно — 30 лет. Моя мама и мой муж — хорошие друзья с юности. Невероятно, но Валерий Георгиевич держал меня на руках, когда я была в возрасте нашей общей дочери! Можете себе представить? У нас много совместных фото, на которых он всегда красив, а я взрослею.

Валерий Карпин и Дарья Гордеева с детьмиВалерий Карпин и Дарья Гордеева с дочкой



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