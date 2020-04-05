Личное: А я предупреждала

05.04.2020, 11:25, Разное

25 марта, в эфире телеканал ТРЦ, мэр Москвы Сергей Собянин назвал Куршевель «чемоданом вирусов».

Пожалуй, процитирую градоначальника:

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда».



Фото: Соцсети

26 февраля я написала 2 (два, твою ж мать!) поста, где чётко заявила: коронавирус в Россию привезут не китайцы, а богатое перелётное быдло.

«Именно они и привезут коронавирус просто потому, что им попала шлея под хвост погулять по Европе», — написала я чёрным по белому ровно за месяц до прозрения мэра.

С тех самых пор, я практически ежедневно — ещё до того, как наши олигаршата, их эскортницы и телеведущая публичного дома 2 с дрессировщиком кота Шантика ломанулись в Курш на мартовские праздники — я громко вопила об опасности поездок в Европу богатого быдла.

Чиновники отмолчались. Писи глумились над опасностью в Эскортограмах.

Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова перечислила страны-лидеры по завозу коронавируса в Россию.

«Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты», — подтвердила вице-премьер то чём, я предупредила ещё полтора месяца назад.

А теперь давайте посмотрим в глаза последствиям?

Нет, не в глаза статистики, а в глаза отдельно взятого доктора, которую заразило коронавирусом богатое быдло, потусившее на мартовских праздниках в Куршевеле.

На коллаже выше слева — глаза участкового терапевта Виктории Савченковой. Справа — бесстыжие зенки московского тусовщика и ресторатора Илья Эстерова и его — простигоспАди! — жены.

Отгуляв в Курше мартовски праздники, Эстеровы проигнорировали карантин. Когда тусовщику стало плохо, он вызвал на дом участкового терапевта Викторию Савченкову и заразил её привезённым из Франции коронавирусом.

Через три дня после этого визита Виктория Заболела. Вот что она рассказывает:

«Заподозрив неладное, я проверила кое-что по Интернету и выяснила, что тот человек был за границей. И он лежит сейчас в реанимации в Коммунарке. Ребята, мы никому не нужны, кроме нас самих!»

Эстеровы скрыли от врача свою поездку заграницу и подвергли прямой опасности её жизнь и жизнь других людей.

Вот что пишет сын Виктории:

«Эти люди скрыли от медицинского работника свое пребывание за рубежом. И если бы моя мать не проверила через соцсеть предоставленную ей ложную информацию, то сейчас бы этот человек мог заразить еще большее количество людей, так как и он, и его жена не слишком соблюдали режим самоизоляции».

Социальный паразит Эстеров врал и до последнего отказывался от госпитализации, в результате чего доктор Савченкова борется за жизнь в прямом смысле этого слова. Теперь уже — за свою собственную.

Богатое быдло поржало над коронавирусом, скрыло от доктора, которая приехала их спасать, факт пребывания заграницей, а теперь ещё и ноет о слишком жёстком режиме.

Жена Эстерова заявила, что режим соблюдала, но «немножечко выходила в супермаркет за продуктами».



Фото: Соцсети

Теперь врач, спасающая людей, борется за свою жизнь, а твари пилят сучьи фоточки в Эскортограм и жалуются на трудности карантина.

А я ведь предупреждала, что именно так и будет.

Что теперь чувствуете?